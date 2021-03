Décès de Diana Rigg, de «Chapeau melon et bottes de cuir» à «Game of Thrones»

Arnold Jerocki via Getty Images

L’actrice britannique Diana Rigg, célèbre pour ses rôles dans les séries cultes “The Avengers”(qu’on connaît en français sous le nom “Chapeau melon et bottes de cuir”) et “Game of Thrones”, est décédée jeudi à l’âge de 82 ans, a indiqué son agent.