Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther, est décédé

«Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et il vous a apporté de nombreux films que vous avez tant aimés», a déclaré sa famille dans le communiqué. Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom et plusieurs autres ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther.»