La pandémie de COVID-19 a eu un effet évident sur le nombre total de décès au Canada

Graham Hughes/La Presse canadienne via AP

Des données publiées jeudi par Statistique Canada révèlent que pendant cette période, 241 257 décès ont été répertoriés au Canada, un excédent de 10 090 décès par rapport à ce qui aurait été prévu en l’absence de pandémie de COVID-19. Durant la même période, il y a eu 228 058 décès en 2018 et 226 994 autres l’année dernière.

La surmortalité de mars à juin s’est rapprochée étroitement du nombre de décès causés par la COVID-19 au cours de la même période, et a touché de façon disproportionnée les Canadiens âgés de plus de 64 ans, particulièrement au Québec et en Ontario.