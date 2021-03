Décès du comédien André Cartier à l'âge de 74 ans

Télé-Québec André Cartier dans «Passe-Partout».

Le comédien québécois André Cartier est décédé à l’âge de 74 ans, rapporte Radio-Canada, ce lundi 25 mai.

L’acteur s’est éteint vendredi dernier dans sa résidence de Dunham. Il était atteint d’un cancer.

André Cartier a marqué une génération d’enfants en interprétant André dans la première mouture de l’émission Passe-Partout, et en participant aux émissions jeunesse Pop Citrouille, Les Oraliens, Sol et Gobelet, Clak et You Hou, pour ne nommer que celles-ci.

Diplômé de L’École nationale de théâtre, André Cartier a fait carrière au théâtre et à la télévision, obtenant des rôles dans des séries comme Peau de banane, Quelle famille! et Entre chien et loup.