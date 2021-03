Maripier Morin sera bel et bien de la deuxième saison de «La faille»

Le tournage de la deuxième saison de la série La faille débutera officiellement en janvier 2021, plus de dix mois après son interruption en raison d’une certaine pandémie de COVID-19.

Québecor Contenu et Pixcom ont également confirmé, ce mercredi 9 décembre, que Maripier Morin reprendra bel et bien son rôle de Sophie pour ce second tour de piste.