Les tournages débutent pour «Alertes» et «La Maison-Bleue»

Pixcom/Québecor Contenu

TVA a annoncé, ce lundi 28 septembre, que la série Alertes, la suite d’Alerte Amber, sera finalement diffusée dès l’hiver 2021.

Le tournage de la série annuelle mettant en vedette Sophie Prégent, Frédéric Pierre, Mylène St-Sauveur, Charles-Alexandre Dubé et Guy Jodoin s’était d’ailleurs amorcé le matin même. Julie Hivon est toujours à la tête de l’équipe de scénarisation, tandis que la réalisation des 12 premiers épisodes de la saison a été confiée au vétéran Frédérik D’Amours.

Danny Gilmore, Catherine Bérubé, Éric Robidoux, Jean-Simon Leduc, Jade Hassoune, Marc Beaupré, Isabelle Vincent, Alice Moreault, Guillaume Laurin et Louise Bombardier se joindront à la distribution de cette nouvelle intrigue.

Alerte Amber avait connu un succès notable lors de sa diffusion à l’automne 2019, captivant en moyenne 1,5 million de téléspectateurs chaque semaine.

Le tournage de la suite avait été reporté au départ afin que les mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie de COVID-19 ne dénaturent pas le scénario. La production est finalement revenue sur sa décision, acceptant d’effectuer certains changements, question d’assurer la diffusion d’une nouvelle fiction cet hiver parmi la multitude d’émissions de variétés qui nous sont proposées depuis le début de la saison télé 2020-2021.

«Dans Alerte Amber, le public a découvert des personnages aux quêtes fortes, une équipe tissée serrée. Avec Alertes, on apprendra à les connaître davantage, cette fois sur le plan personnel et à travers des intrigues qui touchent des sujets d’actualité. Grâce à l’arrivée de nouveaux personnages et à la plume de Julie Hivon, les téléspectateurs seront une fois de plus émus et tenus en haleine», a expliqué Denis Dubois, vice-président (contenus originaux) chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Le scénario de cette nouvelle saison va comme suit: «Sous le choc de la mort de Marilou Magloire, l’Escouade se mobilise. Bien que l’enquête incombe au sergent-enquêteur Pelletier, des Crimes contre la personne, le quatuor refuse de rester immobile et travaille d’arrache-pied pour tenter de retrouver le meurtrier de la sœur de Renaud (Frédéric Pierre). Une vieille rivalité existe entre ce dernier et le sergent Pelletier. De son côté, la capitaine Duquette (Sophie Prégent) devra composer avec le retour de son fils Pascal. Dominic (Charles-Alexandre Dubé), quant à lui, développera une relation amoureuse avec une criminologue de l’Unité d’aide aux victimes qui se joint à l’équipe, alors que Lily-Rose (Mylène St-Sauveur continuera de fréquenter les sites de rencontres. Un coup de théâtre fracassant obligera notre escouade à se joindre au très controversé sergent Pelletier (Danny Gilmore) pour mener une enquête dont les retombées et les ramifications ne cesseront de se multiplier.»

Pendant ce temps, à la Maison-Bleue...

Du côté de Radio-Canada, c’est le tournage de la deuxième saison de la comédie de Ricardo Trogi et Daniel Savoie La Maison-Bleue qui débute aujourd’hui.

Le président Hamelin (Guy Nadon) et la première-dame de la République du Québec (Anne-Marie-Cadieux) devront faire face cette fois-ci à une crise on ne peut plus québécoise entourant la production de sirop d’érable dans un scénario où celle-ci a été nationalisée.

«Le pays est plongé dans une crise. Les érables de la SQDSE (Société québécoise du sirop d’érable) ne produisent plus de sirop. Hamelin et son équipe tenteront de comprendre ce qui se passe, alors que le pays risque de se faire doubler par ses concurrents», résume le synopsis de ce second tour de piste.

Lorna Gordon, Karine Gonthier-Hyndman, Kathleen Fortin, Patrick Drolet, Yannick De Martino et Wensi Yan seront les nouveaux visages de cette deuxième saison.