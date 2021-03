De nouveaux lieux rouvrent à Montréal

Les pistes d’athlétisme extérieures, les parcs de planches à roulettes et aires de pétanque devaient être accessibles jeudi, alors que ce sera au tour des parcs canins vendredi et notamment de l’île Notre-Dame le lendemain.

Selon les plus récentes données disponibles, Montréal compte 23 064 cas de COVID-19, soit 324 de plus au cours des 24 dernières heures, et 44 nouveaux décès, ce qui porte le total à 2411 victimes. Plus de 80 % des nouvelles victimes étaient considérées comme des personnes vulnérables qui vivent, par exemple, dans des Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).