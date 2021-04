Dawn Wells, l'interprète de Mary Ann dans «Les Joyeux naufragés», est décédée

Michael Tullberg via Getty Images Dawn Wells

L’actrice Dawn Wells, devenue célèbre en jouant le personnage de Mary Ann dans la sitcom des années 1960 «Les Joyeux naufragés», est décédée mercredi à Los Angeles à l’âge de 82 ans.

Elle est décédée de causes liées à la COVID-19, a déclaré son agent Harlan Boll à de nombreux médias.

Née à Reno, dans le Nevada, Wells a d’abord étudié la chimie à l’université avant de s’intéresser aux arts.

Après avoir représenté le Nevada lors du concours de Miss America en 1960, elle s’est installée à Los Angeles pour tenter une carrière d’actrice.

Wells a été invitée dans des émissions comme «77 Sunset Strip», «Surfside 6» et «Hawaiian Eye» avant de faire partie, en 1964, des sept naufragés échoués dans «Les Joyeux naufragés».

Elle a surpassé Raquel Welch pour le rôle de Mary Ann, ce qui lui a valu d’être déclarée l’une des «50 stars les plus sexy de tous les temps» par le TV Guide en 2005.

Cependant, le personnage de Wells a été considérée comme secondaire pendant la première saison des «Joyeux naufragés». Ni elle ni l’acteur Russell Johnson, qui jouait le professeur, n’ont obtenu de crédits à l’écran et ont été désignés comme «les autres» dans la chanson d’ouverture de la série.

Ça a changé lors de la deuxième saison, lorsque les paroles ont été révisées pour inclure «le professeur et Mary Ann».

Après la fin de la série en 1967, Wells a joué le rôle de Mary Ann dans plusieurs téléfilms, séries dérivées et caméos, et a été productrice des téléfilms «Surviving Gilligan’s Island» et «Return to the Bat Cave» avec Adam West.

Wells a également joué dans des spectacles comme «Growing Pains», «The Bold and the Beautiful» et «Baywatch», ainsi que dans de nombreuses productions, notamment lors des tournées de «Chapter Two» et «They’re Playing Our Song».

Elle a également dirigé le Film Actors Boot Camp pendant sept ans dans l’Idaho.

En l’honneur du 50ème anniversaire des «Joyeux naufragés» en 2014, Wells a écrit un livre, «A Guide to Life: What Would Mary Ann Do?»

En 2018, après qu’elle ait déclaré être dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes de santé, les fans ont récolté près de 200 000 dollars pour elle.

Wells laisse dans le deuil sa demi-sœur, Weslee Wells.