La jeune Britannique a gagné la première manche, mais le défi continue. Le 3 septembre dernier, Nandi Bushell a offert aux internautes une reprise impeccable de Dead End Friends du groupe de rock Them Crooked Vultures. Après un défi lancé par Dave Grohl, l’ancien batteur de Nirvana et actuel leader des Foo Fighters que la fillette de 10 ans et prodige de la batterie avait défié quelques jours plus tôt.

Cette vidéo a été aimée sur Twitter plus 63 000 fois. Et Nandi Bushell de commenter: «Merci de me donner cette incroyable opportunité. Je suis extrêmement reconnaissante. Les dieux du rock d’autrefois sont heureux!» Et le chanteur de reconnaître sa défaite: «Tu as gagné le premier tour... mais ce n’est pas encore fini! Bouclez votre ceinture, parce que j’ai quelque chose de spécial en tête...»