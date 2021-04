On sait quand «Matrix 4» sortira en salles

Ce n’est pas la Saint Keanu mais c’est tout comme. Les studios Warner Bros. ont dévoilé ce jeudi 12 décembre la date de sortie du prochain et 4e volet de Matrix avec Keanu Reeves . Le film sortira le 21 mai 2021, date à laquelle est aussi attendu John Wick 4 porté par le même acteur.

Après de longs mois de rumeurs, l’arrivée d’un reboot de Matrix avait été officialisée à la fin de l’été 2019, 20 ans après la sortie du long-métrage original. Lana Wachowski, a priori sans sa sœur Lilly, reprend sa place de réalisatrice tandis que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss retrouveront leurs rôles de Neo et Trinity. À ce jour, Laurence Fishburn ne fait par contre pas partie de la distribution, mais des petits nouveaux entrent dans la Matrice: Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Jessica Henwick.