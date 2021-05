«Depuis la pandémie, sans public et en direct, le concept original de TLMEP n’est plus le même et j’ai eu beau chercher comment m’y adapter, mon rôle de Fou du roi ne me semble tout simplement plus pertinent», écrit-il sur Facebook.

«C’est avec tristesse que j’ai appris aujourd’hui que Dany démissionnait de son poste de Fou du roi à Tout le monde en parle, indique Guy A. Lepage par voie de communiqué. Voilà plus de 17 ans que Dany et moi travaillons ensemble. Notre complicité s’est transformée en amitié au fil des années et depuis quelque temps, il me faisait part de son malaise à tenir son rôle dans un contexte pandémique, sans public, où l’humour se faisait plus rare et ardu. Je comprends et respecte totalement sa décision. Je perds un collègue précieux, ce qui me peine, mais je garde un ami, ce qui me ravit. Merci Dany pour ce long voyage que tu as fait à mes côtés.»