Daniel Melançon remercié de l'émission «Salut Bonjour»

«Sachez que c’est nullement ma décision de quitter la gang du matin! Nullement! C’est un poste permanent qui m’est cher et que j’occupe avec fierté et professionnalisme depuis 11 ans. Plusieurs choses m’échappent et je n’arrive pas à vous expliquer... Des raisons totalement hors de mon contrôle. On se revoit bientôt? Ainsi va la vie», a-t-il conclu.