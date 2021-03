Le Danemark propose un dépistage de la COVID-19 à tous les adultes

Claus Bech/Ritzau Scanpix via ASSOCIATED PRESS

Entre dimanche et lundi, 41 nouveaux cas de maladie COVID-19 ont été enregistrés, la plus faible hausse depuis la mi-mars, portant le total à 11 166 cas.

Il s’agit d’un test virologique qui détermine la présence effective actuelle du virus dans l’organisme et non d’un test sérologique qui permet de mettre en lumière une éventuelle contamination passée grâce à la présence d’anticorps.

Depuis, nombreuses sont les restrictions à avoir été levées: réouverture des petites entreprises de soins à la personne comme les salons de coiffure et les tatoueurs, puis des centres commerciaux et grands magasins et enfin des restaurants et cafés.