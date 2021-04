Cusson demande la suspension de la course à la chefferie du PLQ

QUÉBEC — Les courses à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti québécois (PQ) se poursuivent jusqu’à nouvel ordre, même si un premier candidat a dit souhaiter jeudi que la course libérale soit suspendue.

L’ex-maire de Drummondville et candidat à la chefferie du PLQ, Alexandre Cusson, a diffusé un communiqué dans lequel il invite le parti à remettre le vote prévu pour le 31 mai en raison de la pandémie de COVID-19.

De son côté, la directrice générale et organisatrice en chef du PLQ, Véronyque Tremblay, a déclaré sur Twitter que son équipe se pencherait sur la question.

“Dans le contexte exceptionnel auquel le Québec fait face et qui évolue constamment, l’exécutif du PLQ se réunira à nouveau très rapidement pour discuter de la course à la chefferie”, a-t-elle écrit.

Le coronavirus a déjà passablement bousculé la course à la direction du PLQ. Le parti avait décidé la semaine dernière de tenir cinq débats virtuels ainsi qu’un congrès et un scrutin virtuel.

“Les militants s’attendent à ce qu’une réelle course à la direction du parti ait lieu et il est présentement impossible, dans un avenir prévisible, de leur en offrir une”, a-t-il déclaré.

“Il en va de la légitimité du prochain chef du parti et de sa capacité de bien représenter l’ensemble des membres”, a-t-il indiqué.

Anglade travaillera avec le parti

Soulignant que la course à la direction a débuté le 23 novembre dernier et qu’elle tire à sa fin, Mme Anglade a félicité le PLQ d’avoir su s’adapter à la situation et demandé à tous de faire preuve de “résilience”.