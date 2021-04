La Croix-Rouge remplacera l'armée dans les CHSLD du Québec

Graham Hughes/La Presse canadienne via AP)

Une première tranche de 150 personnes sera déployée d’ici le 6 juillet et 750 autres s’ajouteront d’ici le 29 juillet, a ajouté M. Trudeau. Elles devraient aider jusqu’au 15 septembre, le temps que Québec forme sa cohorte de préposés aux bénéficiaires.

Par la suite, les FAC prévoient garder dix équipes militaires, composées d’un infirmier et de six techniciens médicaux chacune. Ces 70 soldats seraient prêts à être déployés en cas d’urgence dans les CHSLD du Québec.

De passage dans une microbrasserie de la région d’Ottawa, M. Trudeau s’est félicité que son gouvernement ait développé ce plan de transition entre les FAC et la Croix-Rouge de concert avec Québec, au cours des dernières semaines.

«Dans l’ensemble, la situation dans les CHSLD s’est grandement améliorée. Les besoins ne sont plus les mêmes qu’il y a deux mois. (...) L’arrivée de la Croix-Rouge va donc permettre à nos Forces armées de retourner à leurs fonctions habituelles et être prêtes à toute éventualité», a déclaré le premier ministre.

Ententes séparées pour le 14 milliards $?

Ottawa n’a pas l’intention d’attendre l’aval de toutes les provinces et de tous les territoires pour commencer à distribuer les 14 milliards $ pour les aider à éponger les coûts de la COVID-19.

M. Trudeau dit que les conversations bilatérales se poursuivent avec les provinces et aussitôt que le gouvernement fédéral en viendra à une entente avec l’une d’entre elles, il voudra transférer l’argent le plus rapidement possible.