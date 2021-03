Crise des opioïdes: une étude réclame une nouvelle approche

Jim Craigmyle via Getty Images

VANCOUVER — Le Canada a besoin d’adopter une nouvelle approche pour s’attaquer à sa crise des opioïdes, affirme l’autrice principale d’une nouvelle étude qui souligne une prévalence de surdoses impliquant du fentanyl et des stimulants non prescrits en Colombie-Britannique.

Plus de 15 000 décès seraient liés aux opioïdes au Canada depuis 2016 et la Colombie-Britannique a enregistré plus de 5000 décès dus à des surdoses de drogues illicites depuis qu’elle a décrété une urgence de santé publique en 2016.