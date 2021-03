Crise ferroviaire: le ministre Miller rencontre des Mohawks à Tyendinaga

Les soutiens se multiplient, les injonctions aussi

«Tout le Canada en souffre, avait-il lancé. L’économie est ralentie. On est au courant des pénuries d’approvisionnement, mais on ne peut pas avancer sans dialogue.»

«À Vaughan, des manifestants ont mis leur vie en danger en escaladant sur et entre des wagons, a déclaré le président et chef de la direction Jean-Jacques Ruest dans un communiqué. L’intrusion sur la propriété des chemins de fer et l’altération du matériel ferroviaire sont non seulement illégales, mais aussi extrêmement dangereuses.»