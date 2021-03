La crise dictera les plans de la nouvelle ministre des Finances

La stratégie correspond à ce que Mme Freeland avait exposé dans son livre publié en 2012, Ploutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else. Elle y faisait valoir que les gouvernements devront se méfier des mégariches qui veulent utiliser leur poids politique et financier pour obtenir une plus grande part du gâteau, plutôt que de préparer un plus grand gâteau.