Crave proposera du contenu en français dès la fin janvier

Ce sera notamment l’occasion de découvrir la série québécoise Pour toujours, plus un jour, mettant en vedette Catherine Brunet et Pier-Luc Funk.



Plus tard cette année, Crave présentera les séries Mirage, avec Marie-Josée Croze (dès le 8 mars), Sortez-moi de moi, de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, Le campus, des auteurs Michel d’Astous et Anne Boyer, en plus de proposer en primeur les séries documentaires Le dernier vol de Raymond Boulanger, Sur les traces d’un tueur en série et YUL: la vie à l’aéroport.