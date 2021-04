COVID-19: des résidents exigent leur 2e dose sans quoi ils entameront des procédures légales

Me Paliotti explique que les résidants s’inquiètent des effets possibles s’ils ne reçoivent que la première dose et sont aussi préoccupés par les conséquences à long terme si la deuxième dose est administrée au-delà des 21 jours recommandés. D’autres s’inquiètent de ne pas être suffisamment immunisés et de contracter le coronavirus si l’attente se prolonge, ajoute l’avocate.

«Plusieurs études récentes démontrent que le vaccin est probablement encore efficace même si on attend un peu plus de 21 jours. Avec la recherche qui évolue rapidement, il sera bientôt possible d’avoir des données plus précises à ce sujet», dit celle qui participe activement à des essais cliniques de médicaments contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie.