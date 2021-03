COVID-19: les urgences pourraient être rapidement débordées, selon des experts

THE CANADIAN PRESS/Chris Young

Jusqu’à présent, le virus a été relativement confiné en Chine continentale, en partie grâce à l’une des plus grandes quarantaines de l’histoire moderne.

«Nous ne devons pas regarder en arrière et regretter de ne pas avoir profité de la fenêtre d’opportunité que nous avons maintenant», a déclaré vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le risque de contracter le COVID-19 au Canada en ce moment est extrêmement faible. Les responsables de la santé publique ont été loués pour leurs efforts visant à détecter et à isoler les neuf cas confirmés dans le pays jusqu’à présent.

Le cas récemment confirmé d’une Canadienne âgée de la trentaine qui a contracté le virus en Iran soulève des inquiétudes quant à une possible augmentation de cas non détectés dans le monde.

«Tout cas lié à l’Iran pourrait être un indicateur d’une transmission plus répandue que nous ne le pensons», a déclaré vendredi l’administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam.

La coordination s’est améliorée. Le Canada a augmenté ses capacités de ses laboratoires et peut mieux retrouver les gens avec qui les malades potentiels ont été en contact.

Une nouvelle stratégie

Selon lui, les autorités canadiennes ressemblent à des joueurs de baseball qui tentent de capter des balles dans le champ extérieur. Au fur et à mesure que le nombre de balles grimpe, elles deviennent plus difficiles à attraper.

Du point de vue de la santé publique, le plus grand défi à relever sera de maintenir la communication entre tous les systèmes de santé au pays, dit la présidente des Médecins de santé publique du Canada, la Dre Jasmine Pawa.

«Notre expérience au jour le jour dans des hôpitaux surpeuplés m’amène à me demander à quoi ressemblerait l’intégrité de notre système de santé dans une grande pandémie grave», souligne-t-il.

«Il faudra alors prendre des décisions difficiles concernant qui vit et qui décède, étant donné nos capacités limitées à la fois pour les lits pour les soins spécialisés et les lits de soins intensifs. Nous verrions alors un certain degré de rationnement.»