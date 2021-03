COVID-19: Santé Canada pourrait autoriser des tests à domicile

Halfpoint Images via Getty Images

Santé Canada a changé sa position concernant les tests de dépistage à domicile de la COVID-19 et examinera désormais les demandes d’autorisation pour de tels dispositifs.

La ministre Hajdu a expliqué mardi qu’un fonctionnaire de Santé Canada s’était «mal exprimé» en confirmant plus tôt cette semaine que les demandes d’autorisation de tests à domicile ne seraient pas examinées.

«Un diagnostic précoce est essentiel pour ralentir et réduire la propagation de la COVID-19 au Canada.»

«Nous avons apporté des changements d’urgence pour permettre un accès plus rapide aux tests de COVID-19 au Canada, et Santé Canada a déjà autorisé un certain nombre de dispositifs de test. Je veux être claire sur le fait que Santé Canada continue de travailler avec des centaines de fabricants qui utilisent de nouvelles technologies innovantes.»