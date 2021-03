zoranm via Getty Images

TORONTO — Un test pour la COVID-19 à base de salive sera probablement disponible cet automne, affirment des responsables de la santé publique et privée vantant diverses méthodes envisagées à travers le pays alors que les files d’attente se multiplient pour le dépistage et que des cas émergent dans les écoles nouvellement rouvertes.

La directrice de la microbiologie et des sciences de laboratoire de Santé publique Ontario énumère plusieurs problèmes à résoudre avant une large utilisation provinciale, mais elle s’attend à ce que la collecte de salive facilite bientôt la détection de l’infection, en particulier chez les enfants et les autres personnes incapables de tolérer un prélèvement nasopharyngé.

«Nous visons quelques semaines ou quelques mois. Plus tard cet automne semble très probable.»

Bien qu’elle ne soit pas aussi précise que la méthode de référence — dans laquelle un long écouvillon flexible est inséré profondément dans la narine —, la collecte de salive est plus facile, ce qui signifie que cette approche pourrait recenser des infections chez des personnes qui autrement ne seraient pas testées mais qui devraient l’être, a dit Mme Allen.

À cet égard, l’analyse de l’échantillon n’est ni plus facile ni plus rapide, car elle nécessite essentiellement le même personnel de laboratoire formé, les mêmes machines et produits chimiques que ceux utilisés pour les méthodes traditionnelles — dont certains ont fait l’objet de problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale au début de la pandémie.