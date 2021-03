COVID-19: Ottawa soutiendra les Canadiens mis en quarantaine

oonal via Getty Images

Le gouvernement fédéral se prépare à prendre des mesures pour protéger les Canadiens et l’économie du pays contre les impacts du coronavirus .

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré vendredi que le gouvernement annoncerait bientôt un soutien aux Canadiens mis en “quarantaine” pour empêcher la propagation du COVID-19. Il a également déclaré que le gouvernement augmentera sa provision pour éventualités dans son prochain budget, au printemps, afin de s’assurer qu’il est prêt et capable de faire face au COVID-19, qui a provoqué des baisses spectaculaires du marché boursier.

“Il est important de garder à l’esprit que ce que cela signifiera pour l’économie canadienne dépendra en fin de compte de l’ampleur et de la propagation géographique du virus, et que ces éléments ne peuvent être connus tant qu’ils ne sont pas connus, a-t-il déclaré dans un discours devant le Canadian Club de Toronto. Notre gouvernement prévoit toute éventualité.”

Le ministre Morneau a déjà constaté l’impact du coronavirus sur les prix des produits de base, le tourisme et les chaînes d’approvisionnement mondiales, mais aussi sur le sentiment des consommateurs et des entreprises. “Bien que les choses changent rapidement, il est clair que l’épidémie de COVID-19 aura un impact sur l’économie réelle et sur les marchés”, a-t-il dit.