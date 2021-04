COVID-19: 50 cas au Québec

Ce plus récent bilan dévoilé lundi en début d’après-midi fait aussi état de 3073 personnes qui étaient en attente de leurs résultats de tests.

Après avoir subi un test de dépistage, plus de 3000 Québécois se sont fait confirmer qu’ils ne sont pas atteints de la COVID-19, a aussi indiqué le premier ministre François Legault, lundi en début d’après-midi.

Les régions où le plus grand nombre de cas ont été recensés sont Montréal et la Montérégie.

Pour l’instant, aucun cas n’a été confirmé dans certaines régions, dont l’Abitibi, la Gaspésie et le Bas-St-Laurent: toutefois, aucune clinique désignée COVID-19 ne se trouve dans ces secteurs.

Les cliniques

Lundi, 14 cliniques désignées spécifiquement pour le dépistage de la COVID-19 sont ouvertes au Québec, a confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Deux cliniques sont ouvertes à Montréal depuis la semaine dernière: une clinique pour enfants à l’Hôpital Sainte-Justine et une pour adultes dans l’ancienne urgence de l’Hôtel-Dieu. Une clinique désignée COVID-19 accueille aussi des patients depuis mercredi à Québec.

Lundi, la clinique prévue à Longueuil, en Montérégie, a ouvert tel que prévu. Et puis d’autres ont suivi: quatre en Mauricie-Centre-du-Québec, deux en Estrie et une dans chacune des régions suivantes: Outaouais, Laval, Lanaudière et dans les Laurentides.