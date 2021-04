COVID-19: la Russie admet un bilan plus de trois fois supérieur au décompte officiel

Vladimir Gerdo\TASS via Getty Images Un panneau indique la direction de la pièce où la vaccination COVID-19 a lieu à la succursale n° 8 de la clinique externe n° 121 de Moscou.

Le gouvernement russe a admis lundi quelque 186 000 décès dus à la COVID-19 cette année, un bilan plus de trois fois supérieur au décompte officiel et qui fait de la Russie l’un des pays les plus endeuillés au monde.

Ces nouveaux chiffres se basent sur une définition plus large des victimes contaminées par le virus, en vertu d’une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales.

Ils s’opposent à ceux publiés quotidiennement par le gouvernement, qui ne compte que les décès de la COVID confirmés par autopsie.

Lundi, l’office des statistiques Rosstat a fait état d’un excès de mortalité entre janvier et novembre de 229 700 personnes, en hausse de 13,8% par rapport à la même période de 2019.

Et «plus de 81% de cette hausse de la mortalité sur cette période est due à la COVID et aux conséquences de la maladie due au coronavirus», soit un peu plus de 186 000 décès, a indiqué, selon les agences de presse russes, la vice-première ministre en charge de la santé, Tatiana Golikova.

Ce bilan est plus de trois fois supérieur au 55 265 morts officiels comptabilisés depuis le début de la pandémie par le site du gouvernement russe dédié à la lutte contre la pandémie.

Les autorités ne comptent cependant au jour le jour que les décès COVID-19 confirmés par une autopsie. C’est en s’appuyant sur ces chiffres que le président Vladimir Poutine s’était félicité mi-décembre que la Russie avait «mieux» géré la pandémie qu’en Occident.

Mais, selon Rosstat, rien qu’en novembre, 25 788 personnes sont mortes à la suite d’une contamination au virus.

L’agence classe ces morts selon trois catégories : les décès confirmés causés par la COVID; ceux dont la COVID est suspecté comme cause principale du décès; et ceux où la COVID a accentué d’autres pathologies, causant la mort.

C’est la première fois que Rosstat publie des chiffres mensuels détaillés, sans donner ces détails pour les mois précédents.

3e rang mondial

Les chiffres de Rosstat placent désormais la Russie au 3e rang mondial en termes de décès, derrière les États-Unis (plus de 330 000 morts) et le Brésil (plus de 190 000), alors que le pays, comme le reste du monde, est frappé depuis l’automne par une deuxième vague épidémique.

En octobre, selon Rosstat, la Russie avait déjà enregistré 50 000 décès supplémentaires par rapport à 2019, dont 22 761 décès liés au coronavirus.

Le Kremlin a néanmoins rejeté l’idée de tout nouveau confinement national, après celui du printemps, afin de préserver l’économie, se jugeant bien préparées et tablant sur l’efficacité de son vaccin, le Spoutnik-V, qui a été déployé début décembre.

Cela étant, la plupart des régions ont imposé le port du masque de protection et limité l’accès à certains lieux de loisir.

En termes de contaminations, la Russie reste au quatrième rang mondial, avec 3 078 035 cas de COVID-19 recensés, selon le gouvernement russe. Depuis le début de l’hiver, le pays bat d’ailleurs chaque semaine des records de nouvelles infections quotidiennes.

La ville la plus touchée reste la capitale, Moscou, et sa région, ainsi que la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg. Mais la situation est également inquiétante dans les régions les plus pauvres et souvent sous-équipées.

Pour vaincre l’épidémie, le gouvernement fonde ses espoirs sur une vaccination massive de la population russe grâce au vaccin national, le Spoutnik V.

Le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a ainsi jugé samedi que ce vaccin était «sûr et efficace» pour une vaccination massive de la population et a autorisé son utilisation chez les personnes de plus de 60 ans.

Les autorités n’ont pas publié pour l’heure le nombre total de personnes déjà vaccinées. Pour sa part, le centre Gamaleïa, qui produit le Spoutnik V, a indiqué que près de 700 000 doses du vaccin avaient déjà été livrées en Russie.

Mais reste encore à convaincre la population des bienfaits de la vaccination, dans un pays où la méfiance envers les autorités demeure forte. Selon un sondage du centre publique VTsIOM, publié jeudi dernier, seuls 38% des Russes avaient l’intention de se faire vacciner.

