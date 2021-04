mustafahacalaki via Getty Images

Alors que la pandémie de COVID-19 plonge de nombreux Québécois dans l’incertitude financière, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) «évalue la situation» afin de déterminer s’il est possible de compenser financièrement les usagers qui ont acheté un titre mensuel ou un abonnement annuel mais qui l’ont peu utilisé ces dernières semaines.

«Mon chum et moi avons acheté notre titre mensuel du mois de mars sans se douter que nous l’utiliserions littéralement deux fois en tout», a raconté Jacinthe, une résidente d’Hochelaga qui a demandé de n’être identifiée que par son prénom. «Mon chum est tombé en télétravail le 5 mars et n’a plus eu le droit de se déplacer.»