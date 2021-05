EschCollection via Getty Images

C’est le cas de La Personnelle, qui a offert à des clients comme Lucie Labarre un allègement de leur prime pour les trois prochains mois. «J’ai reçu un courriel me disant que compte tenu de la COVID-19, si on ne prenait la voiture que pour des activités essentielles, on avait droit à des rabais», explique-t-elle.