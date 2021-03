Le seuil des 20 cas par million d'habitants n'inquiète pas Dubé pour l'instant

Malgré cela, vendredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est fait rassurant en conférence de presse, nuançant son propos en affirmant que si le Québec réussissait à ne pas dépasser le seuil critique de “20-25” cas par million d’habitants, en moyenne, sur une base hebdomadaire, on pouvait espérer éviter une forte deuxième vague de pandémie.

- Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

«Dans cette zone-là, on est correct. C'est une pré-alerte.»

Or, le seuil jugé acceptable de 20 cas par million d’habitants signifie qu’on ne devrait pas dépasser environ 170 nouveaux cas par jour. Depuis au moins une semaine, ça n’a pas été le cas.

Durant l’été, on pouvait observer “deux-trois éclosions par jour” du virus dans divers milieux, alors qu’à l’heure actuelle “on est à 10-15 éclosions par jour”, a calculé le ministre Dubé, qui dit suivre l’évolution de la situation “de très, très près”. Chaque nouvelle éclosion entraîne un grand nombre d’infections.

Voyez la conférence de François Legault et Christian Dubé:

Le nombre de cas déclaré quotidiennement est aussi relié au nombre de tests de dépistage effectués. Jeudi, on a fait un nombre record de 26 000 tests de dépistage.

“Plus on fait de tests, plus on a de chance de trouver des cas positifs”, a commenté le premier ministre François Legault.