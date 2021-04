Geber86 via Getty Images

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec utilisera toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 pour immuniser le plus de gens possible.

Or, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé jeudi qu’il utiliserait ces doses pour accélérer la vaccination des personnes les plus vulnérables, à la suite d’une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec.