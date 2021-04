Trois régions du Québec passent en zone orange et leurs citoyens se voient imposer de nouvelles restrictions: Québec, Montréal et Chaudière-Appalaches.

Le virus de la COVID-19 se propage à grande vitesse depuis quelques semaines à travers le Québec et le gouvernement Legault se voit forcé de serrer la vis pour diminuer le risque qu’une forte deuxième vague déferle avant longtemps.

Ces trois régions, qui regroupent une grande partie de la population du Québec, atteignent donc le stade trois des quatre paliers d’alertes régionales fixés pour mieux encadrer, d’une manière plus ciblée, la propagation du virus de la COVID-19.

En zone orange, les bars et les restaurants ne sont pas tenus de fermer leurs portes, mais les heures d’ouverture sont revues à la baisse. Aucune vente d’alcool n’y sera autorisée après 23 h. désormais, et les portes fermeront à minuit. De plus, le nombre de personnes admises autour d’une même table passe de 10 à 6.