COVID-19: le Québec rapporte 244 nouveaux cas

Aucun décès n’a été enregistré dans les dernières heures, mais on en ajoute deux survenus entre le 5 et le 10 septembre et quatre autres avant le 5 septembre.

Au Canada

«En moyenne, plus de 630 cas ont été signalés chaque jour au Canada au cours de la dernière semaine, soit 20 % de plus que la semaine d’avant et plus de 65 % par rapport à il y a quatre semaines, où en moyenne un peu plus de 380 cas avaient été signalés par jour», a mis en garde l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, dans un communiqué.