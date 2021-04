COVID-19: Québec pourrait devoir se priver de nombreux médecins jugés trop âgés

Or, pour limiter la propagation du virus, qui risque d’attaquer en priorité les personnes âgées, le premier ministre François Legault a demandé samedi à tous les Québécois âgés de 70 ans ou plus de demeurer cloîtrés à la maison au cours des prochaines semaines.

Par groupes d’âge, les plus récentes données indiquent que 942 médecins ont entre 70 et 74 ans.

Dans le groupe des médecins âgés de 75 à 79 ans, on en compte 380, tandis qu’on dénombre 169 médecins octogénaires, soit 134 chez les 80-84 ans et 35 chez les 85-89 ans.

Dimanche après-midi, après son point de presse quotidien, le premier ministre Legault doit s’entretenir avec plusieurs dirigeants syndicaux du réseau de la santé (CSQ, FIQ, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Fonds de solidarité FTQ et CSN), de même qu’avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur, et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin.