Legault voudrait qu'encore plus de Québécois fassent du télétravail

On rapportait jeudi 20 nouveaux décès dûs au coronavirus, en plus de 1033 nouveaux cas.

S’il s’est dit sensible aux revendications économiques, il a réaffirmé que son principe directeur n’avait pas changé. «La santé d’abord et tout le reste ensuite. Si on n’arrive pas à contrôler la pandémie, tout le reste prend le bord.»