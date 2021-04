COVID-19: le Québec déplore 18 nouveaux décès dans les 24 dernières heures

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

De plus, les autorités ont annoncé que 15 autres décès étaient survenus avant le 12 juin. Le bilan s’élève à 5408 morts depuis le début de la pandémie.

On a recensé 124 nouveaux cas, portant le nombre total de personnes atteintes depuis le début de la crise à 54 674. Pas moins de 23 201 d’entre elles se sont rétablies.

Le nombre des hospitalisations a continué de baisser sur le territoire québécois. On en compte 529, soit 45 de moins que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable à 62.

Le nombre de cas sur l’île de Montréal depuis le début de la pandémie a atteint le plateau des 27 000, tout juste, une hausse de 63. On a rapporté en tout 5727 cas dans la région de Laval et 7723 en Montérégie.

La région de la Capitale-Nationale en a dénombré 1802, l’Estrie 953, la Mauricie-Centre-du-Québec 2040, le Saguenay_Lac-Saint-Jean 330, la Gaspésie_Îles-de-la-Madeleine 187 et l’Outaouais 576.

Au Canada

Il y a eu plus de 2,3 millions de tests administrés dans l’ensemble du pays depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 36 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement un peu plus de 1 % de ces tests.