COVID-19: les nouveaux cas encore en baisse au Québec

On recense 295 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 51 354. Le nombre d’hospitalisations a reculé de 13 à 1185. On compte huit personnes de moins aux soins intensifs, soit 163.

#COVID19 - Au Québec, en date du 1er juin 2020 à 11h, la situation est la suivante: 12 611 prélèvements effectués le 30 mai 12 980 analyses réalisées le 30 mai 399 497 cas négatifs 51 354 cas confirmés Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

Cent huit infections se sont ajoutées de dimanche à lundi à Montréal, pour un total de 25 545. On rapporte aussi des hausses modestes à Laval et en Montérégie, les deux autres régions les plus durement touchées.