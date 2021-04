COVID-19: Québec signale 2508 nouveaux cas et 62 décès

Au moment où les rumeurs de confinement dans la province se font de plus en plus pressantes, Québec rapporte mardi 2508 nouveaux cas de COVID-19 , ainsi que 62 décès.

Le bilan s’élève donc maintenant à 215 358 personnes infectées et 8441 décès au Québec depuis le début de la pandémie.

Dix-sept décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, trois avant le 29 décembre et un à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations continue d’augmenter. On en rapporte mardi 23 de plus, pour un cumul de 1317. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de six, pour un total de 194.