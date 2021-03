Les policiers partent à la chasse aux réfractaires aux règles sanitaires dans les bars, restaurants et hôtels en fin de semaine.

Plus d’un millier d’établissements seront ciblés dans tout le Québec pour vérifier si les règles de la santé publique sont respectées, et sinon, imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 6000 $.

“Mes collègues et moi n’avons qu’un seul objectif: c’est de protéger la santé des Québécois et de faire en sorte que la société puisse continuer de fonctionner, a dit en conférence de presse la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, vendredi matin à Québec. Ça ne repose sur aucun complot ou aucune velléité dictatoriale ou autre.”

La ministre appelle également les citoyens à la vigilance, s’ils constatent des comportements répréhensibles: pistes de danse bondées, pas de port de masque à l’intérieur, des gens qui boivent debout, etc. S’ils préviennent le gestionnaire et cela persiste, il faut agir.

Opération OSCAR

L’opération OSCAR (Opération systématisée comportements à risque) ciblera toutes les régions du Québec, mais plus particulièrement celles qui se trouvent au palier jaune en raison d’une hausse des infections à la COVID-19.

Les policiers s’assureront notamment du respect de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur les permis d’alcool, et ils pourront remettre des contraventions aussi bien aux clients qu’aux exploitants.

“Chaque geste compte, a dit Mme Guilbault. Chaque outil à notre disposition sera utilisé pour lutter contre la COVID. On doit tout faire pour éviter une deuxième vague au Québec.”

Des avis pourraient être éventuellement transmis à la santé publique, et la Régie des alcools, des courses et de jeux du Québec pourrait être appelée à intervenir.

Les élus de Québec et de Montréal ont réagi favorablement à l’annonce. Le maire de Québec, Régis Labeaume, estime que ces interventions sont nécessaires et que les policiers agissent de façon “raisonnée et intelligente”.