Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

États-Unis: le vaccin Pfizer/BioNTech autorisé

Les États-Unis sont devenus vendredi le sixième pays à autoriser le vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech, après le Royaume-Uni, le Bahreïn, l’Arabie saoudite et ses voisins canadien et mexicain.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (295 539) et de cas (15,85 millions) depuis le début de la pandémie. Mais en proportion de leur population (89 morts pour 100 000 habitants), ils sont moins endeuillés que des pays comme la Belgique (154), le Pérou (111), l’Italie (105), l’Espagne (102) ou le Royaume-Uni (94), selon un bilan établi par l’AFP samedi à 11H00 GMT.

Essai chinois suspendu au Pérou

Près de 1,6 million de morts

Déjà responsable de plus 1,59 million de morts pour environ 71 millions de cas confirmés, la pandémie est particulièrement active en Europe et aux États-Unis. Au cours de la semaine écoulée, près de trois quarts des contaminations mondiales ont été enregistrées dans ces deux zones.

Plus de 180 000 morts au Brésil

Le Brésil a dépassé le seuil des 180 000 morts. Seuls les États-Unis ont enregistré plus de décès. En proportion de sa population, le géant sud-américain compte autant de morts que la France (85 pour 100 000 habitants).

Chine: confinés après un seul cas

Dongning, une ville du nord de la Chine à la frontière russe, se confine et lance une campagne massive de tests, après la contamination d’un homme de 40 ans qui travaille sur le port. Toute personne désirant quitter la ville doit produire un test négatif datant des dernières 24 heures et, dans les zones les plus à risque, une seule personne par foyer est autorisée à sortir un jour sur deux pendant deux heures maximum pour faire les courses.