COVID-19: la plus forte propagation enregistrée au Québec depuis fin mai

Les autorités ont déploré deux nouveaux décès, auxquels s’ajoutent trois autres survenus entre le 12 et le 17 septembre. On compte dorénavant 5797 décès.

La situation s’aggrave dans la grande majorité des régions. Ainsi on compte 128 nouveaux cas sur l’île de Montréal, 60 dans la Capitale-Nationale, 36 en Chaudière-Appalaches, 34 à Laval, 32 en Montérégie et 30 en Estrie.

On a aussi recensé 23 nouveaux cas dans les Laurentides et dans Lanaudière, 27 en Outaouais et 14 en Mauricie-Centre-du-Québec. La situation semble plus stable en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (un seul nouveau cas) et au Saguenay-Lac-Saint-Jean (quatre nouveaux cas).