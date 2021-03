Partys: Québec examine la possibilité d'intervenir dans les résidences privées

Les partys entre amis et les rassemblements en famille dans les résidences privées sont devenus la principale source de transmission du virus et «le plus grand défi» actuellement au Québec, a déploré mercredi le premier ministre François Legault, en point de presse.

M. Legault a dit avoir des discussions présentement avec le ministère de la Sécurité publique et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour éventuellement contourner cette difficulté et «voir comment on pourrait éventuellement travailler» dans les maisons privées.