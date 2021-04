COVID-19: la nouvelle mutation identifiée en Ontario

«Cela renforce la nécessité pour la population de l’Ontario de rester à la maison le plus possible et de continuer à respecter les consignes de santé publique, notamment les mesures de confinement à l’échelle de la province qui sont entrées en vigueur aujourd’hui», a déclaré la Dre Yaffe.

Selon les études épidémiologiques, ce nouveau variant se propage plus facilement et plus rapidement que la version originale du coronavirus, mais il ne serait pas plus mortel.