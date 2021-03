COVID-19: le nombre de nouveaux cas signalés franchit la barre des 2000

Elles ont déploré 48 décès, dont 11 survenus dans les dernières heures, 27 entre le 28 novembre et le 3 décembre, huit avant le 28 novembre et les deux autres à une date inconnue.

Peu de régions ont été épargnées par la progression de la contagion. On a recensé 630 cas supplémentaires sur l’île de Montréal, 304 dans la Capitale-Nationale, 263 en Montérégie, 145 à Laval, 137 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 108 en Estrie.

La situation semble plus rose en Outaouais et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine où on a rapporté respectivement 27 et quatre nouveaux cas.