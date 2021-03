COVID-19: le nombre de nouveaux cas redescend sous la barre des 100

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

La veille, on avait dépassé le cap des 100 pour la première fois en neuf jours.

Un seul décès s’est ajouté. Celui-ci est survenu à une date inconnue, mentionnent les autorités. On a déploré 5740 décès sur le territoire québécois à cause de la COVID-19 depuis l’apparition du virus.

L’Institut national de la santé publique fait aussi état de 54 682 personnes rétablies, 106 de plus que la veille. Il signale aussi que le nombre de cas actifs dans la province s’élève à 1460, une hausse de 55.

La Montérégie a détrôné l’île de Montréal à titre de région où la maladie a le plus progressé. On y a signalé samedi 23 nouveaux cas pour un total de 9226 depuis le début de la pandémie.

On a recensé en tout 29 595 cas (+13) sur l’île de Montréal, 1160 (+12), 6629 (+7) en Estrie, 4775 dans Lanaudière (+5) et 4117 dans les Laurentides (+4).

La situation demeure plus stable dans d’autres régions. Ainsi on a identifié trois nouveaux cas dans la Capitale-Nationale, pour un total de 2022, deux en Outaouais, pour un total de 764, et un seul au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un total de 375.