Les parents d’enfants fréquentant un service de garde d’urgence de Montréal où une éducatrice a reçu un diagnostic de COVID-19 n’ont pas été informés de la situation pendant des jours. Et ils ne l’ont été qu’après qu’une employée eut contacté son syndicat, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), pour les aviser.

Mise au fait de la situation, la FIPEQ-CSQ est intervenue auprès du ministère de la Famille et de la santé publique, qui ont approché le CPE pour que les parents soient avertis. « Mais il y a eu quand même eu quelques jours où personne ne le savait alors que le CPE est encore ouvert», déplore la présidente de l’organisation syndicale, Valérie Grenon.

Elle rappelle qu’il est pourtant commun pour les milieux de garde de notifier tous les parents lorsqu’un cas de maladie infectieuse se déclare au sein de l’établissement. «Dans un CPE, si nous avons un cas de steptocoque ou de scarlatine dans un local, sans dire c’est quel enfant, [...] on informe tous les parents avec une lettre», explique Mme Grenon. «On s’attendait à ce que ce soit la même chose avec la COVID-19, parce que comme parent, j’ai le droit de décider si j’envoie mon enfant dans un endroit où il y a une maladie.»

D’autant plus que plusieurs parents dont les enfants fréquentent les services de garde d’urgence travaillent dans le milieu de la santé et pourraient être en contact avec des personnes vulnérables.

Si les parents ont été avisés sur-le-champ par certains services de garde, il semble que la décision de divulguer ou non un cas de COVID-19 revienne à la direction de chaque établissement.

Dans une lettre envoyée au ministre de la Famille , Mathieu Lacombe, la FIPEQ-CSQ réclame donc plus de transparence envers les parents.

«Afin de maintenir le lien de confiance privilégié que nous avons avec les parents utilisateurs de notre réseau, la divulgation des cas de COVID-19 doit être automatique et un registre public devrait être disponible», écrit Mme Grenon.

Des protocoles variables

L’organisation syndicale demande également à la santé publique de mettre en place un protocole «fixe et transparent», pour gérer les cas de COVID-19 dans les milieux de garde d’urgence partout à travers la province. «Là, on y va à tâtons et il y a des décisions différentes qui se prennent», déplore Mme Grenon.