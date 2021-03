Préposés en CHSLD: Québec veut régler un «problème gênant»

Le gouvernement du Québec a lancé mardi les inscriptions pour la nouvelle formation de trois mois afin de former des préposés aux bénéficiaires pour mettre fin au «problème gênant» de personnel dans les CHSLD .

Le premier ministre François Legault a réitéré lors d’une conférence de presse son ambitieux objectif de former 10 000 préposés aux bénéficiaires du 15 juin au 15 septembre et a encouragé les Québécois à s’inscrire à la formation .

L’opération paraissait ambitieuse, voire risquée, mais la réponse immédiate de la population semble indiquer un intérêt certain pour la proposition gouvernementale. Pas moins de 61 000 dossiers de candidature ont été reçus depuis le début de la période d’inscription, a confirmé la ministre de la Santé, Danielle McCann, mercredi matin.

La formation sera d’une durée de 375 heures réparties sur 12 semaines. Elle sera hybride, donc en classe et en milieu de travail, a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Les personnes obtiendront une attestation d’études professionnelles nommée «soutien aux soins d’assistance en établissement de santé» qui permettra uniquement de travailler dans un CHSLD. Elle sera donnée dans 52 centres de services répartis un peu partout dans la province.



«Nos aînés les plus vulnérables ont aujourd’hui besoin des jeunes. Ils ont besoin de leur force, de leur énergie et le de leur humanité aussi. On a besoin de gens qui ont le goût de faire la différence», a affirmé M. Legault durant son allocution d’ouverture.