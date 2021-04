«J’ai l’impression que les tribunaux ne seraient pas tellement sympathiques non plus. Avec toute la publicité et les avis du gouvernement, dans un cas prouvé, les tribunaux vont certainement considérer que c’est un facteur aggravant de l’avoir fait dans un contexte de COVID. La défense de la ‘blague’ passerait difficilement.»

On a rapporté plusieurs incidents du genre depuis le début de la pandémie, dont certains qui ont même été filmés et mis en ligne par leurs auteurs.

Les motivations de la dame ne sont pas connues, et il n’est pas non plus impossible qu’elle ait souffert d’un problème de santé mentale, mais «un geste qui vise à employer la force contre quelqu’un, ça peut être considéré comme des voies de fait», a rappelé Me Lévesque.