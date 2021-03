Plus de 1000 hospitalisations liées à la COVID-19 en ce moment

MONTRÉAL — Québec a signalé jeudi 1855 nouveaux cas de COVID-19 et 22 autres décès des suites du virus.

Trois des nouveaux décès enregistrés étaient survenus dans les dernières heures, 14 entre le 10 et le 15 décembre, trois avant le 10 décembre et deux à une date inconnue.

Les hospitalisations continuent de grimper: on en rapportait 27 de plus que la veille, pour un cumul de 1002. Parmi ces patients, 134 se trouvaient aux soins intensifs, en hausse de six.