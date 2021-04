COVID-19: les hospitalisations bondissent au Québec

On déplore aussi 41 autres décès, dont dix qui sont survenus dans les dernières heures, 28 entre le 23 et le 28 décembre et trois à une date inconnue.

On dénombre 170 045 guérisons et 21 611 cas toujours actifs. Selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé, la région de Montréal a enregistré 754 nouveaux cas; la Montérégie, 445; Laval, 250; la Capitale-Nationale, 226; la

Mauricie-et-Centre-du-Québec, 172; les Laurentides, 170; et Lanaudière, 144.