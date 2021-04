COVID-19: autre diminution des hospitalisations au Québec

Soixante-quatre infections se sont ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 937. On rapporte 5716 cas dans la région de Laval et 7703 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des mesures de déconfinement sont permises depuis jeudi dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec. Il est désormais possible, dans les installations où il n’y a pas d’éclosion de COVID-19, de sortir sans une supervision du CHSLD, de faire un séjour hors de l’installation de plus de 24 heures, de recevoir des visites et de rencontrer des gens à l’extérieur.